Pallamano a Silver: successo importante a Enna. Il Romagna di Ortega combatte e vince in extremis. Stabellini, Rotaru e Zavagli fanno la differenza

ORLANDO HAENNA24PALLAMANO ROMAGNA25

HAENNA: Avram, Caruso, Guarasci, Giummarra 1, Russello 1, Serravalle, Meier 9, Caltabiano, Florio 4, Calzetta, Mazzone 6, Bandiera, Rosso 1, Pignataro 2, Santoro, Merlo. All. Gulino.

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Garau 2, Ceroni, Ariotti, Guerrero 2, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Dall’Aglio 1, Zavagli 5, Ramondini 2, Stabellini 8, Folli. All. Ortega.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.

Note: primo tempo 12-11.

La Pallamano Romagna dà continuità alla vittoria contro Sassari espugnando il terreno dell’Orlando Enna 24-25. Su un campo ostico contro un team organizzato gli arancioblù ottengono due punti fondamentali per rientrare nella zona che dà diritto ai playoff per la promozione. Il Romagna festeggia in mezzo al campo una vittoria importantissima per la sua stagione. E lo può fare per la prestazione di un gruppo, ancor prima che di una squadra, giunta in Sicilia con la chiara intenzione di strappare l’intera posta in palio giocando in maniera gagliarda, concentrata e particolarmente solida. Solida la difesa davanti al portiere Maistrello, solida la transizione e la fase offensiva che ritrova in primo piano il tanto atteso Riccardo Stabellini (8 reti), affiancato da una convincente prova di Mattia Zavagli (5) e Alex Rotaru (4), con questi ultimi che realizzano le ultime due (decisive) reti negli ultimi 4’ di gioco.

La classifica: Trieste 24; Belluno 18; Bologna United 17; Molteno 15; Pallamano Romagna, Carpi 13; Lanzara 12; Cologne, Campus Italia 10; Verdeazzurro Sassari, Haenna 9; Mascalucia 6.

Mirko Melandri