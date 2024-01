Pallamano A2 femminile. Marconi Jumpers ospita Sassari. Un solo risultato: vincere

Epifania in campo per le Marconi Jumpers (2), in campo alle 15 nella penultima giornata d’andata di Serie A2 femminile.

A Castelnovo Sotto arriva la Raimond Ego Sassari (4) e per le padrone di casa l’occasione è ghiotta per andare a caccia del secondo successo stagionale: attenzione, tuttavia, alle sarde, che hanno ottenuto entrambe le loro vittorie lontano dal pubblico amico.

Per avere una chance di portare a casa l’intera posta in palio, il Marconi deve riuscire a mettere da parte le difficoltà offensive, facendo breccia in una retroguardia che qualche spazio lo lascia, cercando al contempo di non soffrire troppo le sortite in velocità delle avversarie.

Nel prossimo fine settimana, invece, tornerà anche la massima serie: in A Gold maschile i Vikings Rubiera ospiteranno sabato 13 la Teamworknet Albatro, mentre in A1 femminile la Casalgrande Padana darà l’assalto alla zona playoff sul campo dei Lions Sassari.

