Pallamano A2 femminile, panchina affidata a Trespidi. Securfox Ariosto esonera coach Onelli La società Securfox Ariosto ha esonerato coach Salvatore Onelli per i risultati negativi. La presidenza affida la Serie A2 a Marco Trespidi per raggiungere la promozione. Nuovo staff tecnico in vista del match cruciale contro Malo.