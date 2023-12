Pallamano, alle 16.30 il match di Siracusa. Il Carpi vola in Sicilia per sfatare il tabù trasferte

Il Carpi vola in Sicilia oggi per provare a sfatare il tabù trasferta. Dopo 5 ko su altrettante gare esterne, alle 16,30 i bianconeri sono di scena alla palestra ’Akradina’ di Siracusa sul campo dell’Albatro che dopo il successo su Cingoli è salito a +4 sui bianconeri.

La penultima di andata di Serie A Gold sarà anche l’ultima gara del 2023, con i bianconeri che vengono da 5 ko di fila, gli ultimi due casalinghi in altrettanti scontri diretti salvezza con Cingoli e Rubiera, e sono scivolati al penultimo posto. Coach Serafini non avrà nessuno dei due pivot, Monzani out per motivi famigliari e Soria squalificato dopo il rosso di sabato scorso. "Andiamo a Siracusa purtroppo con l’assenza di entrambi i pivot – spiega Gabriele Sortino, siracusano doc ed ex Albatro - ma non ci buttiamo giù sicuramente; penso che una maggior compattezza in difesa possa essere una chiave importante per il match, cosa che nelle scorse partite è mancata maggiormente, e soprattutto dobbiamo migliorare le percentuali al tiro che, a differenza di altre volte, nella gara con Rubiera ci hanno penalizzato. Io sono sempre felice di tornare a casa, in un campo in cui sono cresciuto, ma sicuramente con l’intento di portarmi via punti pesanti che ci possano permettere di chiudere bene l’ano solare". In mattina la squadra carpigiana è decollata da Bologna e tornerà sempre in aereo in serata.

Le altre gare di oggi: Bozen-Brixen, Cassano-Cingoli, Sassari-Merano, Eppan-Rubiera, Trieste-Pressano, Fasano-Conversano.

Classifica: Bozen 19, Fasano * e Merano 18, Conversano 17, Brixen * 16, Cassano e Sassari 14, Albatro e Cingoli 8, Eppan 6, Rubiera 5, Carpi e Trieste 4, Pressano 1.

Serie A Bronze. Dopo il 2° ko stagionale la Pantarei Modena cerca riscatto nella penultima di andata al PalaMolza alle 18,30 contro il Prato, che affianca i gialloblù nel gruppone al 2° posto alle spalle del Bologna.

Le altre gare: oggi Marconi-Derthona e Bologna-Casalgrande, domani Tavarnelle-Follonica. Clas. Bologna 8, Prato, Casalgrande, Follonica e Modena 6, Tavarnelle 4, Marconi e Derthona 2.

Serie B. Nella 10^ giornata l’ex capolista Carpine è di scena a San Lazzaro (16) per cancellare il primo ko rimediato a Ferrara che ha fatto perdere la vetta, mentre il Rapid Nonantola alle 19 viaggia a Imola per provare a centrare la seconda vittoria di fila, domani chiude il programma Modena-Rubiera alle 18,30. Classifica: Parma 16, Carpine 15, Ferrara 12, San Lazzaro 11, Estense (-6) 10, Rubiera 9, Faenza 8, Rapid 7, Imola 6, Modena 2, Romagna e Valsamoggia (-3) 1, Sportinsieme (-3) -2.

Davide Setti