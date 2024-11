Pallamano. Ariosto a Sassari

Si torna in campo. Dopo la lunga sosta dovuta agli impegni della nazionale, riparte il campionato di serie A1 femminile. L’imperativo per la Pallamano Ariosto Securfox è ritrovare immediatamente il feeling con la vittoria, oltre all’ottimo stato di forma raggiunto prima dello stop. Ad attendere le ragazze ferraresi è la scomoda trasferta di Sassari, che nonostante l’ultima posizione in classifica delle sarde, richiede la massima concentrazione. Obiettivo sarà tornare da Sassari con l’intera posta in palio. Di questo ne è consapevole Lucas Vitale Alvarez, coach dell’Ariosto: "Siamo impazienti di tornare in campo – esordisce l’allenatore argentino –, non vediamo l’ora di misurarci nuovamente con avversari della massima serie. Abbiamo approfittato della sosta per lavorare su tanti aspetti, concentrandoci soprattutto sui dettagli. Ripartiamo dalle certezze e dall’ottimo stato di forma raggiunto prima della sosta, recuperando immediatamente lo standard di rendimento esibito nell’ultima sfida ufficiale di campionato contro Cassano Magnago. Vincere a Sassari ci consentirebbe di continuare a fare punti importantissimi per una classifica, che nonostante un paio di battute d’arresto che ancora non ho digerito, rimane comunque decisamente soddisfacente".