Pallamano. Ariosto travolgente al Boschetto. Stesa Cassano Magnago 35-25

Grande reazione della Pallamano Ariosto, che cancella immediatamente il passo falso del precedente turno di campionato, con una prestazione sontuosa, vincendo con ampio margine contro un avversaria del calibro di Cassano Magnago (35-25). Se non è stata la partita perfetta, per Soglietti e compagne, ci è mancato veramente poco. Grande applicazione difensiva, manovra offensiva veloce ed efficace, unite a precisione e concretezza in fase conclusiva. Parte subito forte l’Ariosto, guadagnando subito un cospicuo vantaggio grazie alla prolificità offensiva di Djiogap e soprattutto ad una Chiara Ferrara inarrestabile sulla corsia sinistra. Le avversarie provano a reagire, ma la manovra lombarda si infrange continuamente contro il muro difensivo eretto davanti ad una strepitosa Artigas Pizzo. Il primo tempo termina con solamente 7 reti al passivo, dopo l’intervallo Cassano rientra dagli spogliatoi con una determinazione molto differente rispetto alla prima frazione, riuscendo a ricucire il punteggio da - 11, a solamente quattro lunghezze di svantaggio.

Ma quando l’inerzia della gara sembrava cambiare, emerge il carattere delle ragazze in casacca fucsia, che con tre reti di pregevolissima fattura in rapida successione di Fabbriacatore, Soglietti e Gandulfo ristabiliscono le distanze mettendo al sicuro il punteggio, per la passerella finale che riporta il punteggio sul +10.