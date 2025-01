Pallamano. Ariosto under 16 supera il Romagna

Vince l’Under 16 dell’Ariosto contro il Romagna al termine di una gara equilibrata che vede le giovani ragazze di coach Neli Dobreva spuntarla di misura con il punteggio di 23-20 con Maia 7 reti, e Obaseki 5 migliori marcatrici della partita. Sconfitta a domicilio invece per l’Under 18, guidata in panchina da Vitale Alvarez, superate al PalaBoschetto dal Cellini Padova. Non bastano le buone prestazioni di Anna Magri 10 reti,e Irene Guarelli 6, ad impedire alle venete di imporsi con il punteggio di 20-22

UNDER 18: Gambato, Magri 10, Vanzini, Malaguti, Vaccari, Badiali 2, Guarelli 6, Degli Uberti 1, Tomasini 1, Caruntu. All. Vitale

UNDER 16: Mbalisike N., Maitine, Roversi 4, Fregene 1, Vitali 1, Mbalisike S., Maia 7, Bobica 4, Mhretab, Lenou 1, Obaseki 5, Caruntu. All. Dobreva