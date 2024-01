Pallamano. Baby a Rubiera per il torneo della Befana

Le giovani leve della pallamano giovanile sono di scena oggi a Rubiera, dove va in scena la 13esima edizione del Torneo dell’Epifania.

Tre le categorie in programma, con gare che andranno in scena tra PalaBursi, PalaBergianti ed ex tennis, per un inizio d’anno che si preannuncia scoppiettante: nell’Under 13 sono ben 10 le squadre al via, suddivise in 2 gironi, con Rubiera 1, Carpine, Casalgrande 1, Palazzolo e Pressano nell’A, mentre nel B ci sono Rubiera 2, Modena, Casalgrande 2, Massa Marittima ed i campioni in carica del Cologne; nell’Under 11, invece, il girone A mette di fronte i padroni di casa, vincitori nel 2023, Massa Marittima, Palazzolo 1 e Pressano 1; nel girone B Casalgrande, 29 Martiri, Palazzolo 2 e Pressano 2.

Nell’Under 9, una piacevole novità, le reggiane Rubiera e Casalgrande se la vedranno con Palazzolo e Pressano. Le finali sono previste al PalaBursi tra le 17 e le 17,30.

d.r.