Pallamano: battuta Bologna 31-23. L’Handball Estense conquista il derby

Il weekend dell’Handball Estense ha visto i ragazzi di coach Onelli ospitare al Palaboschetto la compagine del Bologna San Lazzaro, in una gara sempre molto sentita.

La partita ha mostrato sin dai primi minuti di gioco una grande intensità difensiva da parte estense, battendo colpo su colpo ogni azione avversaria e dimostrando un ottimo affiatamento tra i ragazzi per tutti i 60 minuti di gioco.

Anche in fase di transizione la squadra di casa ha brillato, con un’attenzione particolare a Davide Lenzerini, che con le sue accelerazioni ha dato uno strappo importante alla gara in direzione Ferrara.

L’ottima prestazione ha entusiasmato il pubblico presente, che ha visto la propria squadra chiudere con un netto 31-23 che la dice lunga sull’andamento del match.

Al termine della gara, mister Onelli, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: "Abbiamo affrontato una squadra forte ed esperta, ma lo abbiamo fatto con personalità e questo mi fa ben sperare per il futuro".

Per le giovani leve dell’Handball Estense, la giornata si è rivelata impegnativa, senza portare vittorie ma lasciando comunque segnali incoraggianti per il futuro. L’under 18 ha affrontato i pari età nel sentito derby cittadino, uscendo sconfitta in una gara combattuta, in cui i ragazzi hanno messo in campo grinta e spirito di squadra, mantenendo una difesa compatta e costruendo buone azioni offensive.

Anche l’under 16 e l’under 14 hanno trovato avversari ostici e non sono riuscite a portare a casa la vittoria.

Nonostante le difficoltà, entrambe le squadre hanno dimostrato un grande impegno e spunti tecnici interessanti, mettendo in luce, malgrado la sconfitta, molti progressi che fanno ben sperare per il futuro.

re. fe.