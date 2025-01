Pallamano Brutta tegola per la Polisportiva. Sei punti di penalizzazione e 2mila euro di multa

Piove sul bagnato in casa della Polisportiva Carrarese, dove è arrivata una penalizzazione di 6 punti in classifica e una sanzione amministrativa di duemila euro. E’ accaduto che poco prima di Natale il giudice sportivo nazionale ha preso i provvedimenti nei confronti di tutte le società che non hanno adempiuto alle disposizioni del consiglio federale in materia di partecipazione all’attività giovanile. Il regolamento della attuale stagione agonistica prevede che le squadre partecipanti ai campionati di Serie B devono partecipare all’attività giovanile con due campionati: un’Under 16 maschile e un’Under 14 maschile o femminile.

La Polisportiva Carrarese non si è iscritta ad alcun campionato giovanile e quindi è arrivato il provvedimento del giudice che, insieme agli apuani, ha sanzionato altre 8 società di Serie B maschile e una di A2 femminile. Il regolamento prevede che ciascuna inadempienza venga sanzionata con mille euro e 3 punti di penalizzazione in classifica. Quindi la Polisportiva Carrarese è stata sanzionata con 6 punti in classifica e duemila euro. A richiesta delle società (da presentare entro 15 giorni) i punti di penalizzazione potevano essere commutati in una sanzione amministrativa che in Serie B è del valore di mille euro per ciascun punto di cui si chiede l’annullamento. La società non ha avanzato alcuna richiesta e nello stesso campionato anche il Follonica è stato penalizzato di 3 punti.

La nuova classifica: Massa Marittima, Prato e Mugello 12; Tavarnelle 11; La Spezia 8; Medicea Poggio a Caiano e Arezzo 6; Grosseto 4; Follonica 2; Polisportiva Carrarese -6.

ma.mu.