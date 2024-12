Pallamano. Carpi cerca il tris . Il Modena va in Puglia

Dopo il rinvio della gara di Belluno (recupero sabato 21), la Len Solution Carpi torna in campo oggi (18,30) per ospitare il Lanzara nell’ultima di andata di Serie A Silver e dare continuità alle due vittorie che l’hanno riportata in zona playoff. Le altre: Mascalucia-Verdeazzurro, Campus Italia-Belluno, Romagna-Cologne, Trieste-Haenna, Bologna-Molteno. Clas. Trieste 18, Molteno e Bologna 13, Belluno * 12, Carpi * e Campus 10, Lanzara, Cologne e Romagna 8, Haenna e Verdeazzurro 7, Mascalucia 4. In Serie A Bronze (ultima di andata) cerca riscatto la Pantarei Italia Modena dopo il ko con Casalgrande: i gialloblù viaggiano in Puglia; alle 17,30 l’Innotech Serra Fasano che insegue a -2.

Le altre: Tavarnelle-Noci, Monteprandone-Teramo, Altamura-Casalgrande.

Classifica. Chieti 14, Monteprandone 12, Tavarnelle 8, Teramo e Modena 8, Serra 6, Casalgrande 4, Noci 2, Altamura 0. In Serie B (8^ giornata) il Rapid Nonantola che ha perso la vetta riceve (19) il Marconi, la Carpine gioca alle 16 in casa del Romagna e alle 20 il Ravarino va a Parma, domani Modena-Faenza (18).