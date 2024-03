Pallamano. Carpi lotta, ma vince Conversano. In B super Carpine, di nuovo prima

Per un tempo la Pallamano Carpi lotta alla pari andando al riposo sul -2, ma nella ripresa si deve arrendere al Conversano quarto della classe che vince 37-28. In Puglia arriva la sconfitta numero 18 in 21 gare che lascia i bianconeri sul fondo della Serie A Gold, al termine di un’8^ di ritorno che non cambia nulla in classifica visto che le ultime 7 della classe perdono tutte. Nonostante le assenze dei tre titolarissimi Nocelli, Jurina e Damjanovic (problema prima della partenza) e il ko di Marques Costa che dopo 4’ esce per una brutta caduta, la squadra di Serafini gioca alla pari per 30’, con Coppola (7 reti) che martella e Mejri (in foto, 6) fra i più attivi. Nella ripresa però la differenza di valori si fa sentire e lentamente Conversano prende il largo fino al +9 finale.

CARPI: Monzani 1, S. Serafini 2, Soria 1, Carabulea 5, Cioni 1, Coppola 7, Sibilio, Ferrarini, Quaranta, Errico 3, Marques Costa, Sortino 2, Mejri 6. All. D. Serafini.

Le altre gare: Eppan-Sassari 28-33, Bozen-Rubiera 36-26, Pressano-Cassano 30-33, Brixen-Albatro 32-24, Merano-Cingoli 34-33, Trieste-Fasano 23-27.

Classifica: Brixen 36, Fasano 35, Merano 32, Conversano 31, Bozen 30, Cassano 28, Sassari 27, Eppan 15, Albatro 14, Cingoli e Trieste 12, Pressano 9, Rubiera 7, Carpi 6.

Serie B. La decima vittoria su 10 gare casalinghe vale alla Carpine il nuovo aggancio in vetta, dopo il successo nel big match con il Ferrara United, battuto 24-23 alla Fassi e affiancato al comando assieme a Parma, che riposava. Una gara da batticuore per i giallorossi, sotto a metà primo tempo (8-7) e poi bravi ad andare sul 13-11 al riposo, nella ripresa si gioca punto a punto fino al 20-20 del 53’, poi i gol di Vastano e di un Leonesi immarcabile (12 per lui) valgono l’allungo sul +2 che viene difeso con qualità fino alla fine. Sordide anche il Rapid Nonantola che batte il Romagna 34-23 in una sfida in equilibrio per 17’ (10-9), poi lo strappo fino al 17-11 del primo tempo lancia i rossoblù a una ripresa di controllo chiusa sul +11. Oggi. Doppia sfida oggi al PalaMolza: alle 15 in campo in Serie A Bronze la Pantarei Italia per il debutto nella Poule retrocessione contro Tavarnelle, alle 18,30 in Serie B Modena ospita il Valsamoggia.

Davide Setti