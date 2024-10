Pallamano. Carpi si butta via con la capolista. Pantarei, è riscatto dopo Chieti

La Len Solution Carpi (in foto Carabulea) sogna per 55’ dominando la prima della classe, ma poi si deve arrendere di fronte alla capolista Trieste che passa 28-26 al Vallauri con un break di 4-0 negli ultimi 6’ e rimane in vetta a punteggio pieno della Serie A Silver dopo 6 giornate. Per le ambizioni da primato della squadra di Agazzani un brutto colpo perché ora i bianconeri (con una gara in meno) sono scivolati a -7 dalla vetta e recriminano per una gara gettata via che avrebbe potuto dare la svolta alla stagione. La partenza di Carpi era stata ottima con 3 reti di margine fin dall’avvio e un +2 meritato al riposo sul 13-11. Nella ripresa Trieste agguanta subito il pari (13-13), poi Carpi riallunga e dopo 13’ viaggia addirittura sul +5 (22-17). La squadra bianconera arriva a 6’ dalla fine sul 26-24 ma poi crolla nel finale subendo un parziale di 4 reti che pregiudica 54’ di dominio.

CARPI: Villarroel, Serafini 8, Mazzanti 1, Nocelli 1, Carabulea 3, Leonesi, Vastano, Karoui, Bendini 5, Bandini 6, Sortino 2, Quaranta, Lotfy Mahmoud El Sabbagh, Ben Hadj Ali, Pellegrino, Martini. All.: Agazzani.

In Serie A Bronze la Pantarei Italia Modena riscatta dal ko di Chieti e al PalaMolza batte batte nettamente 34-25 i Lions Teramo fermi a zero punti, restando nella zona alta della classifica. Una gara sempre in mano ai gialloblù che arrivano sul 21-12 a fine primo tempo e poi controllano senza problemi lanciati dai 9 gol del solito Pugliese.

MODENA: Barbieri 1, Spelta, Stallo 1, Baccarani 2, Pugliese 9, Gollini 5, Prandi, Boni 1, Morselli 2, Turrini 5, Pollastri 2, Dalolio, Serafini, Vaccari 1, Zoboli 5, Caretti. All. Sgarbi.

In Serie B seconda vittoria e vetta mantenuta per il Rapid Nonantola che domina 32-17 a Imola (16-5 già all’intervallo) con 9 reti di Melchiorri e 6 di Monzani. Crolla in casa 31-21 la Carpine contro il Marconi, oggi Romagna-Modena (12).

Davide Setti