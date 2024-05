Pallamano, domani gara2 dei playout. "Bene la Macagi in difesa, troppi errori in attacco»

Ha disputato una partita quasi perfetta la Macagi Cingoli violando il PalaChiarbola in cui si è affermata 28-29 contro il Trieste, aggiudicandosi gara-1 della finale playout di Serie A Gold. Ora l’attesa è per la sfida casalinga di domani alle 18, ingresso gratuito al PalaQuaresima. E rivisitando la gagliarda prestazione esterna dell’altra sera, è ricorrente il "quasi" nell’analisi dell’allenatore Sergio Palazzi che afferma: "Credo che abbiamo difeso bene come volevamo, sbagliando però tanto in attacco: troppo alto il numero delle palle perse. Comunque, contava vincere, soprattutto dopo la sconfitta interna di sabato scorso col Rubiera. Ma abbiamo imparato la lezione, ci siamo ben riscattati e adesso aspettiamo il Trieste per chiudere il campionato restando nella massima divisione della pallamano". Affrontando il Trieste, si può dire che la Macagi Cingoli, in riferimento ai ruoli destra e sinistra, è volata con le proprie ali verso il successo: strepitosa la prova di Filippo Mangoni, all’altezza delle aspettative il rendimento di Davide Ciattaglia. "Mangoni – precisa Palazzi – ha realizzato sette gol su dieci tiri, Ciattaglia s’è fatto trovare pronto, quindi è stato rispettato un presupposto dell’handball: se le ali segnano, si concretizzano le possibilità di vincere". In panchina, un volto nuovo: ha esordito in tabellino l’ala sinistra 18enne Nicola Gagliardini alla prima convocazione. "Gagliardini si è distinto nel torneo di B – precisa Palazzi – quindi meritava di essere premiato con l’aggregazione ai titolari". Due gli acciaccati: al PalaChiarboli, nel finale capitan Diego Strappini ha subito un colpo all’arcata sopracciliare sinistra, mentre Aaron Codina Vivanco è dolorante alla schiena. "La ferita riportata da Strappini – spiega Palazzi – è stata suturata dal medico locale, quanto a Codina è un po’ che risente del fastidio: ma sono entrambi pronti per affrontare il Trieste, tanta è la volontà di tutti per concludere in bellezza".

Gianfilippo Centanni