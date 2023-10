Pallamano. Doppio successo per Handball Estense

Ancora un fine settimana vincente in casa Handball Estense, in serie B, col successo per 27-31 su Imola. Un periodo sicuramente positivo per la squadra senior deIl’HB Estense, che espugnano il PalaCavina e si trovano nella parte altissima della classifica. Contro i ragazzi di Sacco trovano il vantaggio fin dai primi minuti di gara e con caparbietà lo mantengono fino al fischio finale. Partita maschia ma corretta, che ha fatto vedere i costanti progressi di questo gruppo che per il primo anno si trova a giocare insieme.

Sorride anche l’under 17, un netto 22-49 su Sportinsieme a Castellarano. Una gara che Roncarati e compagni hanno condotto fin dai primi minuti di gioco, portandosi subito in vantaggio. Tutti gli atleti a referto hanno trovato spazio sul 40x20, dando la gioia del gol a Carlo e Salvo, che si sono approcciati a questo sport da soli due mesi.