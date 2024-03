Pallamano. Ennesima sconfitta per i Vikings

Prosegue il digiuno dei Vikings Rubiera (7), sconfitti con un netto 36-27 a Bolzano (30) nella 21ª giornata di A Gold maschile. I rosso-blu giocano alla pari con i quotati avversari, quinti in classifica, per 25’, per poi andare all’intervallo sotto di 5 gol.

Nella ripresa gli ospiti faticano a respingere gli assalti degli avversari, che toccano anche il +10 con Udovicic, senza mai riuscire a riavvicinarsi. In classifica, in un turno in cui tutte le "big" rispettano il pronostico, Rubiera mantiene una lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Carpi, punto di riferimento per la retrocessione diretta.

In Serie A Bronze maschile, la poule salvezza si apre con un pareggio tra Modula Casalgrande (1) e Marconi Jumpers Castelnovo (1): 29-29. Tra i locali il migliore è Seghizzi, con 8 reti, mentre tra gli ospiti spiccano i 9 di Incannella.