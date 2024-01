Pallamano. Estense, doppio ko

In serie B, sconfitta 33-24 l’Estense col Secchia Rubiera. Per coach Sacco è stata una "gara mal gestita nella quale abbiamo sofferto la maggiore esperienza e determinazione della formazione di casa. I tentativi per provare a rientrare in partita sono stati vanificati dai troppi errori e tante palle perse in fase offensiva". Sarà necessario ricompattare le fila per il prossimo incontro di sabato al PalaBoschetto contro il Nonantola.

La formazione estense: Busetti, Chiesa, Romanato, Bilancioni 1, Ghiglioni 3, Govoni 9, Macalli 3, Ziosi, Osti, Bandiera, Campi, Marchi L. 2, Biondi 1, Ghelli 1, Giudice 1, Lenzerini 3.

Allenatore: Giacomo Sacco

Per quanto riguarda l’under 17, cadono a Parma 32-24 i ferraresi. La squadra ha tenuto una buona concentrazione e tenuta fisica fino a metà primo tempo, dopodiché la concentrazione è calata, sia per varie imprecisioni sia perché caduta nelle provocazioni avversarie, causando un momento di tensione che li ha distratti e da cui non si sono più ripresi, e non è seguita una risposta di carattere in campo. Nel secondo tempo è mancata la reazione che avrebbe potuto riaccendere la gara. Sicuramente è stata una partita che poteva essere gestita diversamente.