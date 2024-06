Pallamano. Faenza, 3°posto e finali nazionali per l’Under 15 di Lodato

Stagione da record per l’Handball Faenza 1983, unica società in Emilia Romagna a partecipare a tutte e tre le final four regionali categorie giovanili maschili svoltesi nel mese di maggio. Con il terzo posto conquistato a Ferrara battendo nella finale per il terzo posto la Scuola Pallamano Modena, l’Under 15 allenata da Francesco Lodato ha acquisito il diritto di partecipare alle finali nazionali che si disputeranno a Misano Adriatico dal 2 al 7 luglio. Brillante terzo posto anche per l’Under 13 che a Carpi ha avuto la meglio in finale sul Rapid Nonantola per 25-24. Resta invece l’amaro in bocca all’Under 17 che a Imola ha perso malamente la semifinale contro Modena che dava accesso anche alle finali nazionali. Un passo falso che ha avuto ripercussioni anche nella finale per il terzo posto, dove è arrivata la sconfitta per mani della 1985 Pallamano Bologna.