Pallamano. Ferrara United cade in casa. Vigasio parte forte e allunga

Ferrara United cade in casa contro Vigasio. Al Palaboschetto sabato pomeriggio si è disputata l’ottava e penultima giornata di andata del campionato di pallamano serie A bronze girone A. La formazione di casa il Ferrara United è stata sconfitta con il punteggio finale di 23-31 a favore dei veronesi Vigasio. Gli ospiti partono forte (0-5), Ferrara segna la prima rete al sesto minuto, ma la squadra veneta risponde raggiungendo il massimo vantaggio, per poi chiudere il primo tempo sul 13-18. Nella ripresa Vigasio allunga fino ad ottenere a sette minuti dal termine il massimo vantaggio sul 20-30 e sul definitivo finale del 23-31. Tra la formazione ferrarese di mister Andrea Ansaloni, il capocannoniere è stato Veselin Hristov con otto reti, poi Nerio Zaltron cinque e Mattia Tonello quattro. "Abbiamo iniziato male – spiega l’allenatore estense, Andrea Ansaloni – pagando oltre misura, subendo cinque reti e condizionando la gara. Si è visto il gap fisico e atletico, sono più esperti, noi siamo una squadra giovane che si sta amalgamando. Nonostante tutto alcune note positive per la nostra difesa, invece in attacco troppo spreconi. Ora l’ultima del girone di andata non sarà facile. Poi riprenderemo a febbraio, per la pausa dai mondiali, alla ripresa del campionato dovremo essere decisi a ricercare il nostro obbiettivo della salvezza". Prossima partita in trasferta sabato 14 dicembre alle 18.30 contro Palazzolo.

Mario Tosatti