Pallamano. Ferrara United domani con Imola

"Attendiamo Pallamano Imola per un incontro che ci deve dare continuità e presentarci da qui alla fine del girone di andata senza perdere colpi sperando nel passo falso di chi ci precede in classifica".

In settimana Ferrara United ha preparato la partita al meglio per mantenere alta la tensione e per non vanificare il buon lavoro che sta svolgendo giorno dopo giorno e che sta portando i suoi frutti. Anche se sono ancora privi di Baldo, atteso per inizio gennaio, per infortunio e di Di Maggio, per questioni lavorative, la United vuole rispettare i programmi di inizio anno continuando la corsa per la lotta alla promozione in serie A2.

Match in programma sabato alle 16 al Palaboschetto, per chiudere bene il 2023.

re. fe.