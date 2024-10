Pallamano. Ferrara United sbanca Milano. Tonello cannoniere di giornata

Ferrara United sbanca Milano. Nella seconda giornata del campionato di serie A Bronze la formazione ferrarese è scesa in campo al palasport di San Donato Milanese contro la Handball Ferrarin. Una partita che il Ferrara United Team si è portato a casa da Milano l’intera posta in palio, sbancando il palazzetto di San Donato dove ha affrontato i temibili padroni di casa. Il primo parziale si chiude sopra di due 9-11, esattamente come a Ferrara una settimana fa, ma con i giocatori ferraresi che hanno fatto tesoro degli errori della ‘prima’ e con una solida prova difensiva sono riusciti a tenere sempre a distanza i lombardi. Ferrara riesce così ad incrementare nel finale e chiude con un ottimo 21-24 a proprio favore.

Il tabellino dei migliori marcatori per gli estensi premia Mattia Tonello con 8 reti e Davide Grandi con 5. La formazione di mister Andrea Ansaloni, quindi, torna a Ferrara con due punti particolarmente pesanti, soprattutto alla luce dei risultati degli altri campi, che disegnano una classifica dove nessuna formazione a punteggio pieno e consegnano un avvio di campionato all’insegna dell’equilibrio e dell’incertezza dei pronostici. A fine partita di grande soddisfazione le parole di mister Andrea Ansaloni: "Centriamo la prima vittoria in serie A Bronze in un campo difficile ed insidioso. Da registrare una grande prova difensiva, con la squadra arroccata davanti ad un Michele Rossi stratosferico. Partita sempre condotta con un buon vantaggio, che è andato via via incrementandosi grazie alla vena realizzativa di Mattia Tonello". Sono iniziati anche i campionati giovanili di pallamano. L’under 18 sbanca il sempre ostico campo dei modenesi del Unione Sportiva Carpine. Risultato mai in discussione sin dalle prime battute, per il 22-30 finale. L’under 16 al Boschetto inizia con una partita difficile, ma riesce a superare Ravarino 33-25. Infine l’under 14 al Palaboschetto con un doppio impegno rispettivamente contro Pallamano 2 Agosto e Handball Estense.