Pallamano. Fine settimana negativo per le selezioni dell’Ariosto: al tappeto under 16 e under 18

Weekend dal sapore amaro anche per le rappresentative del settore giovanile della pallamano Ariosto.

La formazione under 18 guidata in panchina da Lucas Vitale Alvarez e Katia Soglietti sconfitta a domicilio dalla Pallamano Oderzo con il punteggio di 30-35, con ben 14 reti messe a referto da Anna Magri, e buone prestazioni anche per Badiali e Tomasini con cinque reti a testa. Trasferta amara anche per le più giovani della rappresentativa under 16 di Neli Dobreva sconfitte a Casalgrande dalla Pallamano Spallanzani per 28-15.

Per le ferraresi prestazioni positive, con quattro reti per la miglior marcatrice Maitine, e per Obaseki con 4. Battute d’arresto che però, non inficiano minimamente l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile dell’Ariosto in prospettiva futura.

CAMPIONATO UNDER 18

ARIOSTO - ODERZO 30-35

ARIOSTO - Gambato, Magri 14, Vanzini 1, Vaccari, Badiali 5, Guarelli, Degli Uberti 3, Tomasini 5, Carunte 2, Maitine.

All. Vitale Alvarez e Soglietti

CAMPIONATO UNDER 16

SPALLANZANI - ARIOSTO 28-15

AROISTO - Obalisike S., Maitine 4, Roversi 3, Vitali 1, Di Gaetano 1, Bobica 1, Mhretab, Lendu 1, Biancoli 1, Obaseki M. 3, Caruntu.

All. Dobreva

re. fe.