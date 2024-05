Pallamano giovanile: il match degli under 17 finisce 29-28. Mordano è campione regionale. Nella finale la spunta su Modena

Modena è un osso duro: sta quasi sempre in vantaggio ma, alla fine, è Mordano a trionfare alzando la Coppa dei campioni regionali under 17 di pallamano con il punteggio finale che recita sul tabellone 29-28.

Quella dei ragazzi di coach Montanari è una vittoria che certifica la crescita di un gruppo e dei tanti singoli che formano questo gruppo: Ceroni il leader, Baldini "eroe" di giornata in porta, Magnani già con gettoni e gol in serie A Silver, le ali Montanari e Mazzini decisivi nello scardinare la difesa modenese, Clissa, Pirazzoli, ma anche gli atleti meno utilizzati che sono parte fondante del roster.

La squadra, formata largamente da ragazzi al primo anno in under 17, mostra i muscoli nelle due partite più importanti della propria stagione: contro San Lazzaro in semifinale e appunto contro Modena nella finalissima conquistando così sia il titolo regionale che il pass per le finali nazionali di Chieti.

Finalina: Faenza – San Lazzaro 31-34.

m. m.