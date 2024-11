Pallamano. Giulioni: "Alla Macagi Cingoli mancano 3 punti»

Dieci partite, una vittoria e un pareggio: sono 3 i punti della Macagi Cingoli dopo quasi un terzo del campionato di pallamano maschile di Serie A Gold. "Ci mancano 3 punti – dice il presidente Massimiliano Giulioni –, avremmo dovuto ottenerne 2 contro il Camerano e uno con l’Eppan. Quindi saremmo stati fuori dalla zona playout dove ci troviamo da quart’ultimi e col vantaggio della differenza-reti: troppo esiguo, lo scarto, per essere tranquilli". Giulioni non pensava che la stagione fosse così sofferta. "Sapevamo che le difficoltà non sarebbero mancate – ammette – ma si sono aggiunti gli imprevisti: il portiere Noack aveva recuperato dall’infortunio alla mano ma per problemi personali ha ottenuto la rescissione del contratto. Il centrale-terzino Ceccardi, reduce da un’annata col Fasano vincitore dello scudetto, si è infortunato e stava dimostrando quanto vale ma ha riportato la rottura del tendine d’Achille: ne avrà per l’intera annata. Ora stiamo cercando di sostituirli, ma non è facile agire sul mercato". Avesse fatto fruttare l’impegno prodotto, in classifica la Macagi sarebbe meno in angustie. "Ci è mancata la continuità, il rendimento in partita ha avuto alti e bassi – rileva Giulioni – quindi deve stabilizzarsi. Siamo fiduciosi, niente da rimproverare ai giocatori: l’obiettivo è ottenere la salvezza in tranquillità, questa pausa è utile per ritrovare la migliore condizione psicofisica".

Gianfilippo Centanni