Pallamano. Handball Estense, buoba la prima. In casa supera Marconi Jumpers

Il weekend appena concluso ha visto la società Handball Estense protagonista di una serie di impegni importanti, sia con la squadra senior che con le formazioni giovanili, tutte impegnate sul campo di casa al Palaboschetto di Ferrara. La prima sfida del fine settimana ha visto la squadra senior affrontare i Marconi Jumpers, una delle squadre più temibili del campionato. Grazie a una difesa compatta e a una serie di rapide transizioni in attacco, l’Handball Estense è riuscita a prendere il

controllo del gioco nel secondo tempo, chiudendo la partita con un convincente 35-27. Al termine della gara, coach Onelli ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi: "I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo volutamente tenuto alto il ritmo consapevoli della nostra rosa e avendo più possibilità di rotazione, e questa scelta nel finale ha premiato. Abbiamo commesso qualche ingenuità, ma sono certo che con il tempo rimedieremo anche a questo". Il weekend di pallamano è proseguito con gli impegni domenicali delle formazioni giovanili. A inaugurare la giornata è stata la categoria Under 18, che ha ospitato i pari età del Parma Pallamano. Le due formazioni si sono dimostrate equilibrate per gran parte del match, poi l’Handball Estense si è imposta per 35-28. A chiudere il weekend i piccoli dell’Under 14 di coach Sacco, protagonisti nel derby ferrarese contro i pari età di Ferrara United.