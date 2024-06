Pallamano. Handball Estense, coach Onelli alla guida

L’Handball Estense comunica di aver affidato la guida del settore tecnico a Salvatore Onelli (nella foto), che va ad incrementare il comparto da sempre ricco di professionalità, sia umane che tecniche, con l’obiettivo di raggiungere importanti traguardi nel prossimo triennio. Classe 1976, nel mondo della pallamano da 35 anni, da giocatore convocato con tutte le nazionali di categoria fino alla senior, scudetto e coppa Italia con la Papillon Conversano,6 anni nel Bologna e resto della carriera come giocatore nello Sporting club Gaeta, dove inizia nel 2008 anche a ricoprire il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Nel suo palmares da allenatore abbiamo uno scudetto u20 maschile e due scudetti u20 nel femminile (con Gaeta e Cassano) oltre a promozioni in massima categoria con Gaeta e un quinto posto nella massima serie femminile con Cassano Magnago. Nel 2020-21 allenatore anche del Molteno in serie A1, oltre che assistente nella nazionale senior di Beach Handball maschile.

"Non nascondo che ho avuto alcune proposte in gold maschile – spiega il tecnico – e da qualche top team nel femminile, ma credo che la pallamano ferrarese abbia un gran potenziale e nell’Handball Estense ho visto tanta qualità, ragazzi giovani ma molto interessanti che potrebbero ambire a categorie superiori. Il progetto che mi è stato proposto è molto interessante, quello di partire dalla serie B per riportare questo club in pochi anni in Silver. Sappiamo che il cammino non sarà facile ma abbiamo il potenziale per farlo".