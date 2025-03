Pallamano. Handball Estense sorride con prima squadra e under 18: doppio successo

È stata una domenica ricca di emozioni in casa Handball Estense. I giovani atleti di coach Sacco hanno ben figurato nel concentramento Under 13 al quale hanno partecipato molti ragazzi delle scuole di San Bartolomeo e Porotto.

Nel campionato di Serie B l’Handball Estense supera Ravarino 37-24. "Ottima prova dei ragazzi, l’avvio è stato un po’ incerto – dice coach Onelli –, ma poi ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a macinare gioco trovando varietà di soluzioni in attacco. Nel secondo tempo, complice anche un ottimo Romanato tra i pali, abbiamo allungato ruotando molto i giocatori e provando anche nuove soluzioni difensive e di attacco molto interessanti".

Nel campionato under 16 l’Estense sfidava Imola. "Oggi affrontavamo la capolista, abbiamo fatto molta fatica sia in fase di attacco che in difesa – dice coach Jovovic – e Tommaso Biondi tra i pali ci ha spesso sostenuti nei momenti difficili. Abbiamo avuto l’esordio di alcuni ragazzi che per la prima volta hanno giocato sul 40x20 e si sono comportati bene. Il processo di crescita continua, ogni gara è una buona occasione per imparare".

Infine l’under 18, col successo a Bologna per 29-31. "Abbiamo incontrato un avversario ostico e agguerrito, ma ciò non deve essere un alibi per la brutta prestazione difensiva. Siamo stati troppo molli nella prima frazione, mentre nella seconda abbiamo lottato di più e ci siamo guadagnati passo passo il break per portare a casa i due punti. Bisogna sicuramente approcciare meglio a queste gare ed essere più umili ma ogni gara è una lezione che ci portiamo dietro", ha detto Onelli.