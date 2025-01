Pallamano, i mondiali. È l’Italia di Malavasi. Con Marrochi e Parisini

Dopo 28 anni di attesa la nazionale italiana di pallamano torna oggi a calcare il parquet dei campionati mondiali. Gli azzurri del ct Riccardo Trillini sono impegnati nella rassegna iridata che si svolge fra Danimarca, Croazia e Norvegia nella prima gara del girone ’B’ che si gioca a Herning, in Danimarca, alle 17,30 contro la Tunisia. Una spedizione in cui c’è anche un forte accento della nostra provincia grazie alle due ’colonne’ Andrea Parisini, capitano azzurro, e Pablo Marrochi che una decina di anni fa, in epoche differenti, hanno vestito la maglia dell’allora Terraquilia Carpi e soprattutto al preparatore dei portieri Luigi Malavasi (foto), modenese doc che durante la stagione lavora anche per Merano. Malavasi ha comincia a 8 anni fra i pali a Modena e poi è passato da Carpi, dove con la Terraquilia ha conquistato con la fascia da capitano al braccio nel 2014 la storica Supercoppa Italiana a Fasano ai rigori contro i pugliesi. Con lui ci saranno il suo ex compagno di squadra Marrochi, centrale uruguayano naturalizzato italiano, a Carpi nel 2013-14 che ora gioca a Conversano e Parisini, pivot che gioca ora in Francia nel Pays d’Aix che ha militato a Carpi nella stagione 2015-16. Dopo il debutto di oggi, l’Italia giocherà giovedì 16 alle 18 con l’Algeria.

Davide Setti