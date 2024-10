Pallamano. I Vikings hanno fame di punti. Casalgrande a Erice

Appuntamento in terra trentina per i Vikings Rubiera (0), fanalino di coda di Serie A Gold maschile. Alle 18,30, nella settima giornata, Luca Oleari (foto) e compagni fanno visita a Pressano (6), con l’obiettivo di provare a riscattare un avvio di stagione negativo: in settimana è arrivato un netto 41-26 sul campo della capolista Conversano, ma ciò che fa più male solo le due precedenti sconfitte negli scontri diretti con Eppan e Chiaravalle. Tra i locali, che nell’ultimo turno hanno battuto Eppan, occhio al terzino Hamouda, 46 reti.

Anche la Casalgrande Padana (4) è tornata dal recupero infrasettimanale di Serie A1 femminile a Bressanone a mani vuote e va a caccia di riscatto: alle 18 le bianco-rosse viaggiano per la Sicilia dove sfideranno Erice (6) e proveranno a non allontanarsi troppo dalla zona playoff, distante 4 lunghezze: out Alessia Artoni e Rossi, da valutare le condizioni di Lusetti. "Loro hanno diverse straniere e sono più esperte, noi invece siamo giovani e tutte italiane. Credo che questa Casalgrande Padana abbia comunque le carte in regola per mettere in difficoltà la fuoriserie sicula" spiega il terzino Matilde Giovannini.

In A Bronze maschile, per la seconda giornata, domani alle 16 la Modula Casalgrande (0) viaggia alla volta di Fasano (2) per rimediare allo stop dell’esordio con Tavarnelle.