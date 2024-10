Podismo: i risultati degli atleti del Parco Apuane. Francesco Guerra secondo assoluto al ’Città di Biella’

Due podi (uno assoluto e uno di categoria) per il Parco Alpi Apuane nelle gare in Italia e all’estero. Alla 32ª edizione del ’Circuito Città di Biella’, gara lungo un circuito cittadino di 1600 metri da ripetere 3 volte, secondo posto assoluto per Francesco Guerra (nella foto) che chiude con il tempo di 8’04“ a 2 secondi dal vincitore Pietro Arese; e ottima prova per Nicolò Bedini (ottavo assoluto). Alla 35ª edizione della ’Munich Marathon’, in Germania, buona prova per Francesco Luparini con il tempo di 2h54’34’’. Alla quarta edizione della ’Naples Marathon’ di Napoli, buona prova per Andrea Mori. Alla 21ª ’Cardiff Half Marathon’, in Galles, bene Roberto Tognari. Alla 17ª edizione del ’Trail del tartufo’ a Parma, buona prova per Simone Carlini, mentre alla 10ª edizione della ’Andersen Run’, corsa di 10 km lungo le strade di Sestri Levante, secondo posto di categoria per Franco Cusinato (SM60) e buona prova per Matteo Cusinato.

Intanto per il sodalizio biancoverde si avvicina la data della quarta e ultima prova (la mezza maratona) del campionato italiano per società in calendario il 3 novembre a Civitanova Marche, dove la squadra del presidente Graziano Poli correrà per confermare il podio della passata stagione e proverà ad attaccare il gradino più alto.

ma.mu.