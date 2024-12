Pallamano. I Vikings puntano al bis. Casalgrande a casa della regina

Galvanizzati dalla splendida e inattesa vittoria sul Raimond Sassari, i Vikings Rubiera (2) giocano alle 17,30 sul campo del Junior Fasano (13) l’ultima gara del 2024. La seconda giornata di ritorno della Serie A Gold maschile è l’ultima prima della lunga pausa per i mondiali, visto che le ostilità riprenderanno solo l’8 febbraio: con il vantaggio sulla zona playout ridotto a 2 sole lunghezze, la formazione rossoblù punta al secondo risultato utile consecutivo contro un’avversaria sicuramente di valore ma che ha vinto solo una delle ultime 3 gare, scivolando a metà classifica, a -8 dai playoff. I giocatori più pericolosi nelle fila locali sono Pugliese e Cantore, rispettivamente 81 e 70 centri all’attivo. Nel frattempo la società reggiana è all’opera per vagliare il mercato e cercare qualche rinforzo in vista della seconda parte di stagione.

In Serie A1 femminile la Casalgrande Padana (12) fa visita alle 20,30 alla capolista Cassano Magnago (16) con un duplice intento: colmare il gap di 2 punti che la separa dalla quarta piazza, sinonimo di qualificazione ai playoff, mantenendo una striscia di vittorie che dura da 4 gare. Certo, le lombarde sono un osso duro, con un organico che ha in Barbosu e Ghilardi due frecce da non sottovalutare.

In Serie A Bronze maschile 2 punti nel mirino per la Modula Casalgrande (4): alle 18,30 i biancorossi sono di scena sul campo del fanalino Altamura (0), ancora fermo al palo.