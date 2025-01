Pallamano. Il Carpi in Sardegna. La vittoria è d’obbligo

Sullo sfondo delle grandi imprese della nazionale ai mondiali in Danimarca, oggi torna in campo la Serie A Silver con la seconda di ritorno che alle 16 porta la Len Solution Carpi a Sassari sul campo del Verdeazzurro penultimo, una gara da vincere a tutti i costi per la truppa di Agazzani che vuole continuare la corsa playoff per migliorare il quarto posto attuale al fianco di Molteno. Nel gruppo non c’è però l’ultimo innesto Ottavio Zuppiroli, terzino-centrale classe 2006 arrivato dalla B del Ravarino (febbre). Intanto oggi riparte anche la Serie B con la nona di andata in cui il Rapid Nonantola secondo a -2 dal Faenza, ma decimato da tante assenze, riceve il Romagna alle 19, alle 18,30 c’è il big match con la Carpine quarta che ospita alla Fassi il Rubiera terzo a +2, poi alle 20,30 chiusura col derby del PalaMolza fra Ravarino e Modena.