Pallamano. Il Modena fa suo il derby. Ravarino si arrende

Dopo i successi di Rapid Nonantola (36-25 sul Romagna dopo il 18-11 al riposo, con 11 reti di Melchiorri, 8 di Said e 5 di Michelin) e Carpine (31-25 sul Rubiera dopo il 15-13 di metà gara, Calzolari con 9 e Tommaso Verri con 8 i due top scorer giallorossi), la 9^ giornata di Serie B si è chiusa sabato sera col derby del PalaMolza, dove il Modena – per una volta ospite nel proprio impianto – ha vinto 41-31 sul Ravarino, che da inizio anno utilizza l’impianto gialloblù come palestra di casa. Un a gara che i gialloblù di Sgarbi hanno preso in mano dal 5’, scappando fino a +6 del 17’ e al 18-13 dell’intervallo. Nella ripresa Modena ha controllato gestendo bene anche le folate del Ravarino e alla fine ha chiuso con un netto +10.

Le altre gare: Faenza-Marconi 27-26, San Lazzaro-Parma 24-20, Estense-Imola 33-19. Classifica: Faenza 18, Rapid 16, Carpine, Rubiera ed Estense 12, Parma e San Lazzaro 10, Marconi e Imola 6, Modena 4, Romagna 2, Ravarino 0.