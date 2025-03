Pallamano. Il Modena vince... sul bagnato. Piove al PalaMolza, gara sospesa

Vittoria col brivido, anche se non per motivi pallamanistici, quella della Pantarei Italia Modena (foto) che nella 5^ di ritorno di A Bronze batte 29-21 il Noci e resta in corsa per la promozione al 5° posto al fianco di Teramo. Ma al 21’ del primo tempo la gara è stata sospesa perché dal tetto del rinnovato PalaMolza (4 anni di attesa per completare i lavori…) si è infiltrata dell’acqua per via della pioggia battente che imperversava su Modena. I dirigenti gialloblù così si sono messi in moto per tappare la falla e asciugare il campo bagnato e la gara ha potuto riprendere. I gialloblù erano avanti 10-7 dopo un avvio in salita e poi hanno chiuso sul 14-11 al riposo. Nella ripresa il vantaggio è arrivato anche sul +8 al 51’, poi la Pantarei ha amministrato.

MODENA: Marchi, Piva, Spelta, Stallo, Chiaromonte 1, Baccarani 3, Pugliese 7, Gollini, Prandi 2, Boni 1, Fiorini, Turrini 2, Pollastri 2, Dalolio 4, Caretti 1, Vaccari 6. All. Sgarbi.

Le altre gare: Chieti-Altamura 40-31, Monteprandone-Tavarnelle 34-31, Teramo-Casalgrande 34-33. Classifica: Monteprandone 24, Chieti 21, Tavarnelle e Serra 14, Teramo e Modena 12, Casalgrande 9, Noci 4, Altamura 2.

SERIE B. Niente impresa per la Carpine, battuta in casa 31-22 dalla capolista Faenza (13-10 al riposo per i ravennati), non bastano i 7 gol di Tommaso Verri e i 6 di Calzolari. Il Rapid Nonantola resta così secondo a -4 dopo il successo 28-26 sul San Lazzaro (13-11 a metà gara) che a 7’ dalla fine aveva agganciato la parità sul 25-25.