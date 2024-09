Pallamano. In campo per il Memorial Turo 91

La pallamano pratese si rimette in moto e lo fa in domenica con il "Memorial Turo 91". Giunto alla seconda edizione, il torneo intende ricordare Thomas Turini, portiere cresciuto nel vivaio della Pallamano Prato che è scomparso nel 2022 a 30 anni per un linfoma non Hodgkin. Al Memorial, che sarà disputato a partire delle ore 9 sui campi degli istituti Datini e Keynes, parteciperanno sei squadre maschili e tre femminili. In campo maschile le nostre Pallamano Prato e Medicea Handball Poggio a Caiano (in questa stagione disputeranno entrambe la serie B) che se la dovranno vedere con Spezia, Tavarnelle, Mugello e Olimpic Massa Marittima. In campo femminile invece la Tushe Prato affronterà Mestrino e Ferrarin. Le finali andranno in scena al PalaKeynes dalle ore 15.30. Il ricavato del torneo sarà devoluto all’AIL, associazione che si occupa di ricerca per i linfomi. La famiglia Turini ha creato l’associazione Turo 91 perché il ricordo di Thomas diventasse qualcosa da cui far nascere il seme della consapevolezza che con la ricerca si possono salvare vite.

M. M.