Pallamano. In passerella la Macagi Cingoli. Presentata la squadra ai tifosi

Entusiasmo, curiosità, aspettative hanno reso coinvolgente la presentazione della Macagi Cingoli che disputerà il campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. All’incontro condotto dall’addetto stampa Giacomo Grasselli, sono intervenuti il sindaco Michele Vittori, il vice Monaldo Vignati, l’assessore allo sport Jacopo Coloccioni, Martina Coppari consigliera comunale, Filippo Saltamartini vice presidente della Regione, per l’azienda Macagi Mauro Cantatori con Vanessa Albanesi. In apertura Massimiliano Giulioni presidente della Polisportiva di cui la Macagi Cingoli è l’espressione agonistica di spicco, ha comunicato che nello staff tecnico del vivaio sono stati inseriti altri quattro allenatori, ai settori del sodalizio si è aggiunta il nordic working col supporto del preparatore atletico Giuliano Compagnucci. Vittori ha rimarcato l’importanza dell’attività nell’handball della Macagi "di cui Cingoli – ha sottolineato Coloccioni – è orgogliosa". Saltamartini ha risaltato i valori dello sport e della sana competitività, ringraziando il club per l’impegno e per la valorizzazione dei ragazzi. L’allenatore Sergio Palazzi, con il capitano Diego Strappini hanno preceduto sotto i riflettori l’arrivo sul palco degli atleti della Macagi Cingoli: portieri Marius Noack, Francesco Albanesi, Amir Gharbi; ali sx Davide Ciattaglia, Paolo Latini, Matteo Bordoni; ali dx Filippo Mangoni, Lorenzo Rossetti, Hakim Jaziri; terzini sx Louay Makhlouf, Riccardo Tobaldi, Omid Naghavialhosseini; terzini dx Navid Naghavialhosseini, Matteo Gigli; centrali Piero D’Benedetto, Matias Pablo Ghiotto, Emanuele D’Agostino, Diego Somma; pivot Diego Strappini, Mirco Compagnucci, Samuel Ottobri. La Macagi Cingoli inizierà il campionato sabato affrontando in trasferta il Cassano Magnago. Gianfilippo Centanni