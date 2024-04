Pallamano In Serie B. Carrarese fermata sul risultato di parità dal Montecarlo

Pallamano Carrarese

28

Montecarlo Lucca

28

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti, Pelli G. 3, Lorenzini 3, Mazzanti 2, Perotto 10, Galano 1, Meoni, De Giorgi, Bugliani, Vanello, Benedetti, Musetti, Gini 3, Benmansour 6, Perfigli. All. Vezzoni.

MONTECARLO LUCCA: Brizzi, Baroncelli 3, Tarabori 2, Pagano Giovanni, Romoli, Ait Laamiri 6, Grassi, Gnip 4, Pagano Giuseppe 7, Perisnaka 1, Fumelli 5.

Arbitri: Dana e Coppi.

Note: primo tempo 16-17; tiri di rigore: Carrara 2/5, Montecarlo Lucca 4/5.

CARRARA – Secondo pareggio stagionale per la Pallamano Carrarese che tra le mura amiche non riesce a piegare il Montecarlo Lucca (all’andata superato per 29-36) nell’anticipo infrasettimanale della sesta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie B. Gara molto equilibrata, con i locali che chiudono a -1 il primo tempo ma che recuperano nel secondo, non riuscendo però ad avere il guizzo vincente, nonostante uno scatenato Perotto (autore di dieci reti). E alla fine sul risultato pesano i tre tiri di rigore falliti mentre gli ospiti ne sbagliano uno solo.

Classifica: Grosseto 16; Medicea Poggio a Caiano 13; Massa Marittima e Mugello Borgo San Lorenzo 12; Pallamano Carrarese; Montecarlo Lucca 7; Tavarnelle. Mercoledì ultimo impegno della stagione quando, ancora tra le mura amiche, ospiteranno il Mugello di Borgo San Lorenzo.

ma.mu.

Nella foto, l’ala Giovanni Lorenzini