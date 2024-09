Pallamano. La Carpine al via con tre volti nuovi

La Pallamano Carpine ha cominciato a sudare agli ordini di coach Montanari. Dopo la semifinale playoff di maggio i giallorossi vogliono restare ai vertici e sono 3 le novità di mercato per fare fronte ai due addii eccellenti del capocannoniere Leonesi (149 reti l’anno scorso) e di Vastano (47 timbri) saliti in A Silver al Carpi. Così sono arrivati Marco Salvarani (ala sinistra classe ’94), il pivot 2005 Ali Ben Hadj Ali che dopo essere cresciuto in giallorosso ha giocato a Carpi ed è reduce da un anno in A Bronze al Marconi Jumpers, e Samuele Lazzati, ala e centrale classe 2002 scuola Pallamano Modena già alla Carpine nel 2018-19.