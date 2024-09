Pallamano. La Macagi Cingoli domani sfida il Bressanone. Palazzi: "Loro sono forti, anche se reduci da due ko»

Dopo un turno di pausa, torna a giocare la Macagi Cingoli per affrontare alle 18 di domani e in casa il Brixen Bressanone, che pur avendo una sfida in più ha 2 punti come i locali. "Noi – evidenzia l’allenatore Sergio Palazzi – dovremo affrontare un avversario particolare: preceduto da importanti credenziali (nella stagione scorsa ha vinto la Coppa Italia, perso lo scudetto in gara-3, esibito il miglior attacco del campionato) pure ora vanta la più alta produttività risolutiva, però è reduce da due sconfitte consecutive, subìte nell’ultimo minuto e con un gol di scarto. Segna molto il Brixen, ma è più vulnerabile anche se comunque sta in partita". Ha un organico sostanzialmente immutato. "Certo, i sette di base sono di valore – ammette Palazzi – però rispetto all’annata precedente non ha i suoi punti di forza nelle rotazioni". Dunque il compito che attende la Macagi Cingoli è impegnativo. "Dobbiamo confermare anzitutto che la giornata di sosta – spiega Palazzi – non ci ha tolto lo slancio propulsivo della vittoria contro il Chiaravalle, ed essere bravi a sfruttare i difetti del Brixen, tenendo sotto controllo il loro ritmo, identificando quei punti in cui è in sofferenza". Complementare motivo d’interesse, l’esordio nella Macagi Cingoli del centrale-terzino italo-argentino Juan Francisco Ceccardi effettivo da otto giorni. Sarà invece assente l’ala sinistra Matteo Bordoni, fermo per una lieve lesione al quadricipite della coscia sinistra.

Gianfilippo Centanni