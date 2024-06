Pallamano. Le due squadre di Potenza Picena restano in A1

L’Hockey Potenza Picena consolida la sua posizione tra le realtà più importanti del panorama agonistico italiano con la conferma delle squadre femminile e maschile nell’A1 nazionale prato. Un finale di campionato al cardiopalmo in cui i due team potentini hanno dimostrato tenacia e valore fino all’ultima giornata nella quale hanno strappato il biglietto per la permanenza in A1. La femminile allenata da Matias Barragan nei playout, ha avuto la meglio sulle blasonate Padova e Pisa. Decisiva la vittoria esterna 7-2 contro le venete che ha permesso alle marchigiane di controllare le toscane con un pareggio a reti inviolate all’Hockey Stadium di San Girio. Sempre un pareggio casalingo, stavolta 1-1, contro i ferraresi del Bondeno ha legittimato la permanenza in A alla formazione maschile allenata da Stefano Muscella e Ignazio Geloso all’ultima di campionato. Dati per spacciati, con un sol punto in cascina al termine dell’andata, i potentini hanno risposto con un ritorno da squadra di alta classifica agganciando la zona salvezza. "Spesso – ha sottolineato il vice presidente Massimo Romoli – dobbiamo competere con realtà molto più grandi e con possibilità maggiori delle nostre, noi compensiamo con la passione e lo spirito di sacrificio dei giocatori, dello staff tecnico e della dirigenza. Avere la femminile e la maschile in A1 e un settore giovanile tra i migliori in Italia ci riempie di orgoglio". L’Under 16 maschile dell’Hockey Potenza Picena si è recentemente laureato campione d’Italia indoor, per la gioia del presidente Andrea Linardelli.