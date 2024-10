Pallamano. Len Solution in Sicilia per la vetta

La prima lunga trasferta della stagione, a Enna sul campo dei siciliani, sarà un bel termometro per le ambizioni della Len Solution Carpi (foto) capolista di Serie A Silver assieme a Romagna, Trieste e Campus Italia, con queste ultime due che oggi si sfidano nella 3^ giornata. Dopo 2 vittorie su 2 i bianconeri sono di scena oggi alle 18,30 sul parquet dell’Haenna che ha vinto al debutto il derby casalingo col Mascalucia e ha perso sul campo del Romagna sette giorni fa. Una gara speciale per Gabriele Sortino, siciliano di Siracusa. "Per fare punti a Enna – spiega l’ala – dovremo limitare il più possibile i nostri errori, senza sottovalutare l’avversario. Giochiamo su un campo difficile, dove molte squadre faticano. Quest’anno siamo consapevoli di potercerla giocare alla pari con chiunque. Siamo un bel gruppo e ci toglieremo soddisfazioni". Per coach Agazzani tutti disponibili e ampie rotazioni in vista di una trasferta (stamattina partenza in aereo e ritorno domani) molto scomoda.

Le altre gare di oggi: Verdeazzurro-Belluno, Bologna-Mascalucia, Trieste-Campus Italia, Molteno-Romagna, Cologne-Lanzara.

Classifica: Len Solution, Trieste, Romagna e Campus Italia 4, Belluno, Haenna e Molteno 2, Lanzara e Cologne 1, Bologna, Mascalucia e Verdeazzurro 0. d.s.