Pallamano. Macagi Cingoli,. Rossetti disponibile per la gara a Bolzano

Tre notizie importanti dall’infermeria della Macagi Cingoli, impegnata domani alle 18 a Bolzano contro il Bozen. Completamente smaltita la distorsione alla caviglia destra, rientrerà a tempo pieno la ventenne ala destra Lorenzo Rossetti (foto). Invece resta qualche incertezza sull’impiego di Naghavialhosseini, mentre c’è preoccupazione per le condizioni del terzino-cannoniere Makhlouf, ancora dolorante alla parte bassa della coscia destra, anche se il suo parziale apporto sarebbe utile considerata l’importanza della sfida. "Non è agevole la partita per noi – conferma l’allenatore Sergio Palazzi – che abbiamo i nostri problemi, ma pure il Bozen non è stato fortunato. All’inizio in un paio di settimane ha perso per infortuni quattro titolari: per tre, stagione finita; il quarto dovrebbe tornare nell’imminente gara". Resta evidente, malgrado gli imprevisti, il valore del Bozen. "Sta giocando molto bene – ammette Palazzi – ed è a un passo dalla qualificazione per la Coppa Italia. Abbiamo constatato che, essendo un po’ a corto di giocatori per le sostituzioni, sta evidenziando un calo durante la ripresa. Quindi massima attenzione per approfittare di potenziali situazioni vantaggiose, impegnandoci per sfruttare ogni palla e far punti in queste quattro giornate che precedono la lunga pausa natalizia".

Gianfilippo Centanni