Pallamano. Macagi Cingoli, serie di test per tenersi in forma. Palazzi: "Sono da migliorare i meccanismi difensivi»

Vittoria 27-26 contro il Campus Italia, pareggio 22-22 col Camerano. Questi i risultati delle amichevoli, ognuna di 40’, disputate a Chieti dalla Macagi Cingoli. Palazzi, quali, allora, le considerazioni? "Potevano essere migliori entrambe le prestazioni – ammette l’allenatore della formazione cingolana – anzitutto perché in difesa abbiamo sofferto un po’, i meccanismi non hanno funzionato bene. D’altronde, meglio così, c’è ancora tempo per una probante verifica, prima di riprendere mercoledì 24 ospitando il Sassari per l’ultima di andata. Teniamo presente che il terzino Codina Vivanco, pedina importante, è ancora assente per gli impegni con la Nazionale del Cile e che mancava pure Strappini, importante nel contesto difensivo, appena rientrato dalla convocazione in azzurro".

Dunque, Macagi Cingoli in chiaroscuro.

"Anche perché – precisa Sergio Palazzi – è stato commesso qualche errore di troppo al tiro. Dobbiamo essere più precisi e meno spreconi".

Comunque ci sono anche le note positive.

"Certo – puntualizza il tecnico – e una riguarda il rientro a tempo pieno del terzino Balint Somogyi dopo due mesi dall’infortunio alla mano destra. Poi vanno evidenziate le prove fornite dai nostri due pivot: mancando Strappini, sono stati utilizzati i diciottenni Samuel Ottobri e Mirco Compagnucci. Sono veramente contento del loro comportamento, entrambi hanno dimostrato che possiamo far affidamento sull’apporto che garantiscono per quando e quanto lo richiederanno le esigenze. Il campionato è ancora lungo, la nostra situazione di classifica al momento non è preoccupante, ma bisogna evolverla in modo più rassicurante per evitare concitazioni finali. Intanto ci aspetta un febbraio intenso, ritmato dai recuperi, quindi fitto di gare".

Gianfilippo Centanni