Pallamano, Mougits invece saluta. Marques Costa rinforzo bianconero

Il 2024 della Pallamano Carpi si apre con due novità dal mercato: l’arrivo del terzino sinistro portoghese Tiago Marques Costa (foto) e l’addio dal capocannoniere Tzouro Mougits, che saluta dopo 6 mesi. Il volto nuovo è Marques Costa, alto 191 centimetri per 89 chili, classe 2000 proveniente dallo Sporting Clube da Horta, formazione che partecipa alla Divisão de Honra, la Serie B del campionato professionistico portoghese. Cresciuto fra Sporting Lisbona e Benfica, dove dal 2014 al 2019 ha vinto tre titoli giovanili Under 18, ha giocato in prima divisione con il Victoria de Setubal (2019-20) e con il Boa Horta (2020-21), poi ha vestito la maglia del Alto do Moinho e dello Sporting da Horta nella seconda serie lusitana. Per lui anche numerose presenze con le nazionali giovanili portoghesi Under 15, 16, 17 e 19 e la partecipazione agli Europei Under 18 in Croazia. Il giocatore sarà disponibile per il debutto del nuovo anno, ultima di andata di Serie A Gold, che è stata posticipata da sabato 13 a martedì 16 (ore 19 alla Vallauri) contro il Cassano Magnago, visto che i lombardi hanno alcuni giocatori impegnati in uno stage della Nazionale nel fine settimana. Saluta invece Mougits, miglior marcatore bianconero fin qui con 67 reti, che è stato liberato. "Una decisione presa con amarezza – si legge nel comunicato della società – che non dipende da insoddisfacenti prestazioni dell’atleta, che anzi si è sempre dimostrato all’altezza dentro e fuori dal campo, ma da scelte societarie congiunturali che impongono strategie di sostenibilità nel lungo periodo". Intanto stasera alle 20 alla Vallauri i bianconeri giocheranno un test amichevole con il Romagna. Coach Serafini spera di recuperare anche l’altro straniero Stefan Damjanovic (51 reti per ora), che si era fermato prima di Siracusa per un problema fisico e sta recuperando, ma ancora non è al 100%.

Davide Setti