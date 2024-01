Pallamano Nella rassegna di Serie B. Bilancio negativo per la Carrarese. E’ mancato il guizzo

Sei giornate di campionato, quattro partite giocate (un successo e tre sconfitte), due partite non giocate (contro il Prato che si è ritirato dal campionato e contro il Montecarlo Lucca che non si è presentato in campo), due punti in classifica, quinto posto su sette squadre partecipanti (lo scorso anno erano dodici). Ad una giornata dal giro di boa, è un campionato sotto le aspettative quello che sta disputando la Polisportiva Carrarese nella Serie B regionale di pallamano. Finita l’esperienza del gemellaggio con la Pallamano Prato che nella scorsa stagione era partita con i migliori auspici, l’arrivo di molti giocatori dalla Ginnastica La Spezia ha rinforzato la squadra, ma sono mancati gli acuti. I gialloazzurri di mister Gianpaolo Vezzoni (nella foto) vice Romano Del Monte, non hanno preso batoste e contro le prime tre della classe (Grosseto, Medicea e Massa Marittima, hanno rispettivamente perso di 5 reti, di 1 e di 5) ma tutte le tre gare avrebbero potuto finire diversamente.

Nei 240 minuti giocati, i carraresi hanno segnato 119 reti e ne hanno subite altrettante (differenza 0) ma tra problemi fisici e panchina corta, alla squadra è mancato lo spunto vincente, il guizzo per conquistare i due punti in palio. La squadra non ambisce ad alcuna promozione, nel campionato non c’è retrocessione, ma è imperativo finire bene.

ma.mu.