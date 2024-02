Pallamano Nella rassegna regionale Carrarese concreta Piegato il Tavarnelle Bene i fratelli Pelli

Tavarnelle

25

Polisportiva Carrarese

26

TAVARNELLE: Giotti, Bossini, Sbrilli, Regina, Bazzani 3, Irani 3, De Santis, Ninci 1, Macini, Coli 2, Nencioni 3, Ben Hiba 11, Parrini 1, Buti, Bacci 1, Bartolini.

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Berti, Pelli F. 8, Pallano 1, Pelli G. 15, Mazzanti 6, Perotto 3, Galano 1, Meoni 1, Bugliani, Benedetti 1, Biagetti, Gini. All. Vezzoni.

Arbitro: Curino.

Primo tempo: 12-13.

CARRARA – Secondo successo esterno per la Polisportiva Carrarese che nella 2ª giornata di ritorno del campionato regionale di pallamano s’impone a Tavarnelle al termine di una partita molto equilibrata e combattuta. Reduci dal successo nel recupero con Montecarlo Lucca, i gialloazzurri sono arrivati a Tavarnelle determinati e sono scesi in campo concentrati e decisi a fare risultato, mentre i locali puntavano all’aggancio in classifica. Ne è venuto fuori un match giocato sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti che hanno chiuso a +1 il primo tempo e mantenuto il leggero vantaggio anche nel secondo, nonostante l’ammonizione di mister Vezzoni. In evidenza i fratelli Pelli (23 reti per la coppia).

La classifica: Grosseto e Massa Marittima 12; Medicea Poggio a Caiano 10; Mugello Borgo San Lorenzo 8; Polisportiva Carrarese 6; Tavarnelle Montecarlo Lucca 2.

ma.mu.

Nella foto, Edoardo Berti