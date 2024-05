PALLAMANO. Pallamano Prato, un ko che fa male

La Pallamano Prato esce sconfitta dalla trasferta di Monteprandone e dice addio a qualsiasi sogno di promozione. Dopo il 33-30 scaturito nel match disputato in terra ascolana, la squadra allenata da Massimo Di Vita ha visto salire il proprio distacco dal secondo posto che garantisce l’ascesa in serie A Silver a otto lunghezze, troppe per poter essere recuperate nelle due giornate che restano in questa poule promozione. I pratesi restano dunque anche da soli all’ultimo posto della classifica, avendo perso lo scontro diretto con la squadra che alla vigilia condivideva con loro la scomoda posizione di fanalino di coda. Questo il tabellino della Pallamano Prato in quel di Monteprandone, dove il primo tempo si era chiuso 20-19 a favore degli uomini di Di Vita: Messeri Giacomo, Liccese 5, Francalanci 1, Scrivo, Panzani, Balò 1, Pukri 2, Moretti, Fratini Andrea 5, Colò, Pozzi 3, Jelassi 4, Fratini Alberto 5, Mocellin, Dentico.

Massimiliano Martini