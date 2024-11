Pallamano. Per il Carpi è un derby verità. In B il Rapid va a caccia del poker

Passano da Valsamoggia le ambizioni della Len Solution Carpi, che oggi alle 16 scende in campo per il recupero della gara rinviata due settimane fa per il maltempo col Bologna United. Con il campionato fermo per la seconda settimana di fila, l’occasione è d’oro per i ragazzi di coach Agazzani che vogliono cancellare il momento no (un punto in 3 gare) e tornare a respirare aria di playoff. In una sfida ricca di ex in casa rossoblù (da coach Di Matteo passando per Ragazzoni, Segapeli e Rossi, mentre non c’è più Kasa) Carpi ritrova Nocelli.

Clas.: Trieste 12, Romagna e Belluno 8, Haenna 7, Campus Italia e Molteno * 6, Cologne e Carpi * 5, Bologna * e Verdeazzurro 4, Mascalucia 2, Lanzara * 1.

In campo anche la Serie B con la 4^ giornata in cui il Rapid Nonantola (3 vittorie su 3, Melchiorri in foto) debutta alla ’Alighieri’ alle 19 col Parma a caccia di un successo per agganciare Faenza, vincitrice nell’anticipo 33-24 sul Romagna. Alle 16,30 Modena a Imola, alle 18,30 il derby Carpine-Ravarino alle Fassi.

Clas.: Faenza + 8, Rapid e Rubiera 6, Marconi, Parma, Estense 4, Carpine e Modena 2, San Lazzaro *, Ravarino *, Romagna + e Imola 0.