Pallamano, per l’Ariosto big match contro Erice

Dopo l’esordio di campionato con Brixen, altro big match al PalaBoschetto per la pallamano Ariosto. Oggi, con fischio d’inizio alle 17, le ferraresi sfideranno la Life Style Erice, probabilmente la formazione maggiormente accreditata per la conquista dello scudetto in questo campionato.

Per Katia Soglietti e compagne si prospetta l’occasione per compiere l’impresa che darebbe, oltre alla conquista di due preziosissimi punti, anche slancio e consapevolezza dei propri mezzi per il proseguo della stagione. Di questo ne è convinto Lucas Vitale Alvarez (nella foto), allenatore dell’Ariosto: "Abbiamo molto rispetto nei confronti di un avversario del valore di Erice, ma affronteremo la sfida senza alcun timore. La vittoria in trasferta di sabato scorso ci ha fornito risposte importanti riguardo il nostro stato di forma. Dobbiamo assolutamente ripetere anche contro Erice la prova difensiva esibita a Leno, migliorando molto, però, nella fase offensiva, dove troppe volte abbiamo vanificato per nostra imprecisione, nitidissime occasioni da rete.

Siamo consapevoli che dovessimo ripetere gli stessi errori, anche contro un avversario della caratura di Erice, non avremmo scampo. In settimana abbiamo preparato scrupolosamente la sfida – prosegue nella disamina Lucas Alvarez Vitale –, senza tralasciare alcun aspetto. Il nostro imperativo sarà quello di rimanere in partita per tutto il match, neutralizzando ogni tentativo di fuga della siciliane, per poi giocarci tutto nei minuti finali della gara.

Sappiamo di affrontare un’autentica corazzata del campionato, ma sono sicuro che sul nostro campo sapremo far valere tutto il nostro potenziale.

Siamo un gruppo in costante crescita e questo mi rende molto fiducioso per questa importantissima sfida".

Appuntamento per tutti, al PalaBoschetto alle ore 17, con ingresso libero.