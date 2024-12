Pallamano, per l’Ariosto un pari amaro

L’Ariosto torna dalla trasferta di Sassari con un pareggio (30-30) che non può soddisfare. Erano ben altre le aspettative per le ragazze in maglia fucsia, contro il fanalino di coda del campionato, che in precedenza aveva collezionato solamente sconfitte. Pur non mostrando la sua versione migliore, le ferraresi hanno concluso in vantaggio di tre reti il primo tempo, grazie soprattutto alla precisione delle due esterne Soglietti e Chiara Ferrara nell’andare a segno dalle fasce laterali. Parte bene anche dopo l’intervallo l’Ariosto, che nei primi minuti della ripresa compie lo strappo che potrebbe sembrare decisivo, indirizzando la partita a proprio favore. Ma quando la sfida sembrava essersi messa in discesa per le ragazze di Lucas Vitale Alavarez, accade quello che non ti aspetti: ovvero, nella parte centrale del secondo tempo, l’Ariosto passa dal vantaggio di cinque, allo svantaggio di due, in solamente dieci minuti di gara. Nel momento più difficile, quando le Lions sembravano scappare via, la reazione d’orgoglio delle ferraresi consente di recuperare, e nel finale, con il punteggio in parità, Soglietti manca il sorpasso.